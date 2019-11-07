İstanbul'da karı koca dükkanlarına giren hırsızları taşla kovaladı
İstanbul Tuzla’da dükkanlarına dadanan hırsızlardan usanan karı koca nöbet tutmaya başladı. Gece vakti iki hırsız dükkana girmeye çalışırken karı koca durumu fark etti. Karı koca çift, yerden aldıkları kaldırım taşıyla hırsızları engellerken, hırsızlar kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
07.11.2019 - 09:53| Son Güncelleme : 07.11.2019 - 09:55
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