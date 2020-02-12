İstanbul'da park kavgasında sinirlenen sürücü diğer araca defalarca çarptı
İstanbul'da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir sürücü iddiaya göre otopark girişini aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı. Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı. İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu.
DHA 12.02.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 12.02.2020 - 14:10
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