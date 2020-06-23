İstanbul'da sağanak, hortum ve dolu

İstanbul için şiddetli sağanak uyarısı yapılmıştı. O uyarılar öğle saatlerinde gerçeğe dönüştü. Kentin büyük bir bölümünde sağanak başladı. Hatta o kadar ki bazı yerler de dolu yağdı, Çatalca'da hortum oluştu.

NTV Haber 23.06.2020 - 16:09 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 16:27

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER