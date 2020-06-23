İstanbul'da sağanak, hortum ve dolu

İstanbul için şiddetli sağanak uyarısı yapılmıştı. O uyarılar öğle saatlerinde gerçeğe dönüştü. Kentin büyük bir bölümünde sağanak başladı. Hatta o kadar ki bazı yerler de dolu yağdı, Çatalca'da hortum oluştu.
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NTV Haber 23.06.2020 - 16:09| Son Güncelleme : 23.06.2020 - 16:27
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