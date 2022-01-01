İstanbul'da yeni yıl coşkusu

İstanbul'da pandeminin gölgesinde kalan 2 yılın ardından ilk kez yeni yıl kutlamaları düzenlendi. Kentin pekçok yerindeki kutlamalara binlerce kişi katıldı. Haber: EMİRHAN ERGEN Görüntü: KENAN KIZILAĞAÇ

Haberler - NTV Haber 01.01.2022 - 04:07 | Son Güncelleme : 01.01.2022 - 04:13

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