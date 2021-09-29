İtfaiyenin olay yerine ulaşma çabası: Duman mangaldan geliyormuş
İstanbul Avcılar'da 1 aydır kullanılmayan daireden duman ve yanık kokusunun geldiğini söyleyen bina sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. 2 itfaiye aracı yolun dar ve kavşakta park edilen arabalar nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Binanın dışından tırmanarak içeri giren itfaiye eri evde yanan bir şey olmadığını belirtirken, diğer itfaiye erleri de yakılan mangal ateşinden çıkan dumanın binada yeterince havalandırma olmaması nedeniyle alt kattan çıktığını belirledi.
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NTV 29.09.2021 - 12:48| Son Güncelleme : 29.09.2021 - 13:04
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