İzmir'de menenjit hastası donörden organ nakli iddiasına soruşturma (2 kişi öldü,1 kişi yoğun bakımda)
İzmir'de yaşayan ve eşinin darp etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, 1 kişi de yoğun bakımda. Ölenlerin yakınları, nakil işlemlerinde ihmal olduğunu iddia etti, Sağlık Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Hastanesi soruşturma başlattı.
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