Kabine bugün toplanıyor

30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması bu gece yarısına kadar uzatıldı. Kısıtlama süresiyle ilgili değerlendirme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yapılacak. Videokonferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasıyla ilgili esneklik ve liseye giriş sınavı tarihi başlıklarında da önemli kararlar alınması bekleniyor.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 04.05.2020 - 03:17| Son Güncelleme : 04.05.2020 - 03:26
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.