Kabine bugün toplanıyor

30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması bu gece yarısına kadar uzatıldı. Kısıtlama süresiyle ilgili değerlendirme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yapılacak. Videokonferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasıyla ilgili esneklik ve liseye giriş sınavı tarihi başlıklarında da önemli kararlar alınması bekleniyor.

NTV Haber 04.05.2020 - 03:17 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 03:26

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