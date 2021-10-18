Kablo hırsızları kamerada: Yakalanmamak için işçi yeleği giydiler

İzmir’in Karabağlar ilçesinde işçi yeleği giyerek fiber kablo çalan üç kişi tutuklandı. Olay, mahalle sakinlerinin internetin kesik olduğu yönündeki şikayetleri üzerine ortaya çıktı. Sokağa gelen ekip, kabloların çalınmış olduğunu fark etti. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi üzerine, işçi yelekli iki kişinin kabloları çaldığı görüldü. Aralarında telekomünikasyon şirketinin eski bir çalışanının da olduğu üç kişi kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Haberler - ntv.com.tr 18.10.2021 - 12:03 | Son Güncelleme : 18.10.2021 - 13:01

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