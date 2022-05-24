Kaçak Kur’an kursunda şiddet uygulayan görevli serbest bırakıldı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi kaçak Kur’an kursunda çocukları sopayla dövdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Gözaltına alınan kurs görevlisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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