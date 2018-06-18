Kadıköy'de köpeğe şiddete gözaltı

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet uyguladığı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli gözaltına alındı. köpeğe şiddet uyguladığı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli gözaltına alındı.Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade sokak'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; bir kişi, binanın girişinde yatan köpeğe, defalarca vurduktan sonra köpeği sürükleyerek dışarı atarken görülüyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bir grup mahalleli, saldırganı yakalayarak polise teslim etti. Adının Şahin S. olduğu öğrenilen şüpheli, gözaltına alınarak Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Aynı mahallede yaşayan 20 hayvan sever, Şahin S.'den şikayetçi oldu. Şahin S.'nin polisteki işlemleri sürüyor.