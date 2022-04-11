Kadın motosikletliyi böyle tehdit etti: Seni öldürürüm, elimde kalırsın
İstanbul Mecidiyeköy’de kadın motosiklet sürücüsü, yan şeritteki aracın içindeki bir grup genç tarafından motoruna tükürülerek taciz edildi. Motorunu durdurarak arabadakilere tepki gösteren Mira Cihan Yalçınkaya, bu kez de hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi. Motosiklet kamerasının kaydettiği o anlarda arabadan inen bir kişinin Yalçınkaya’nın üzerine yürüyerek ‘‘Gerizekalı, senin kafanı gözünü kırarım. Seni öldürürüm elimde kalırsın’’ dediği görülüyor.
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