Kadın sürücü drift yaptı

İstanbul'da otomobiliyle drift yapan kadın, sosyal medyada gündem oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kadın, yanındaki arkadaşıyla birlikte hızla giderken drift yapmaya başlıyor. Aracini kaydırarak kullanan kadın bir yandan da gülümsüyor. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada gündem oldu. Trafikte drift yapanların ehliyetine 2 ay el koyuluyor. Ayrıca sürücüye 4 bin 605 lira para cezasi uygulanıyor.
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NTV Haber 10.06.2020 - 04:36| Son Güncelleme : 10.06.2020 - 04:46
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