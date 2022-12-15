Kamyon şoförü mahallenin yolunu değiştirdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde odun yüklü bir kamyon, ‘‘Kefeli Mahallesi’ne hoşgeldiniz’’ yazılı tabelaya takılınca mahallenin yolu değişti. Tabelanın kamyonun üstünde kaldığını fark eden şoför, geri manevra yaparak tabelayı bıraktı ancak olması gereken yere değil… İşte kamyon şoförünün tek hamleyle mahallenin yolunu değiştirdiği o anlar…

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