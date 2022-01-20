Kar altındaki Atatürk heykelini elleriyle temizledi
Kar yağışıyla birlikte Elazığ kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Elazığ öğretmenevi önünde bulunan Atatürk heykeli yoğun kar yağışı nedeni ile birikinti altında kaldı. Akşam saatlerinde oradan geçen Serhat Çiçek isimli bir genç kar tutan Atatürk heykelini görünce soğuğa aldırmadan elleriyle Atatürk heykelinin üzerindeki karları temizledi.
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