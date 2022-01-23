Kar yağışı İstanbul’da nerelerde etkisini artıracak?
NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, bu gece kar yağışının İstanbul genelinde etkisini artıracağına dikkat çekti ve ‘‘Yarın sabah uyandığımızda daha kalın bir kar tabakasıyla karşılacağız’’ dedi. İstanbul’da kar yağışının henüz bitmediğine dikkat çeken Çalışkan ‘‘Bu akşam ve gece yağacak olan kar bölge bölge değil, kent genelinde etkili olacak ve bu durum pazartesi günü ana arterlerde sıkıntı yaratabilir’’ dedi.
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