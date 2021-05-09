Karnında değil kalbinde büyütenler

Bir çocuğu karnında değil, kalbinde büyütmek... Koruyucu aileliğin en basit tanımı bu aslında... Kimi biyolojik çocuğu olmadığı için bu yolu seçiyor, kimi var olan ailesini daha da kalabalıklaştırmak için. Ama aslında duyguları ortak; hayata yenik başlayan bir çocuğa yeni bir yaşam sunabilmek... İşte o annelerden birinin Funda Pehlivan ile oğlunun öyküsü...

NTV 09.05.2021 - 14:17 | Son Güncelleme : 09.05.2021 - 14:27

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