Katliam gibi kaza: 15 ölü

Balıkesir’de sabahın ilk saatlerinde bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kazada ikisi şoför 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Otobüsün viraja 95 km hızla girdiği ve yolda yaklaşık 40 metre fren izi olduğu tespit edildi. Sürücünün direksiyon başında uyuduğu iddiası araştırılıyor.

NTV 08.08.2021 - 14:23 | Son Güncelleme : 08.08.2021 - 14:28

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