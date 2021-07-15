Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camları kırıp otobüsten atladı

Alanya’dan Antalya Havalimanı istikametine turist taşıyan tur firması otobüsü bariyerlere çarptı. Sağ tarafı tamamen hasar gören otobüsün kapıları açılmayınca turistler camı kırarak can havliyle kendilerini dışarıya attılar. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA 15.07.2021 - 20:56 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 21:08

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