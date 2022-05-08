Kepçeyle asfaltı kırıp yavru köpeği kurtardılar

İstanbul Büyükçekmece’de yer altındaki su giderine sıkışan yavru köpekği kurtarmak için itfaiye seferber oldu. İş makinesiyle önce asfalt kırldı, ardından da bir işçi dakikalarca uğraşarak yavru köpeğe ulaşmayı başardı. Kurtarma operasyonun başarıyla tamamlanması itfaiye ekibini çok mutlu ederken boruya sıkışan yavru köpeğin beklenenden daha büyük olması da herkesi şaşırttı.
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