Kira davaları yargıyı kilitledi

Yüksek kira artışı, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirirken mahkemeler tahliye ve kira tespit davalarıyla yoğunluk yaşıyor. Sulh hukukta açılan davaların yüzde 60'ı kirayla ilgili. Yoğunluktan bilirkişi bulunamıyor, bir yıl sonrasına duruşma günü veriliyor. (Haber: Deniz Tüysüz Kamera: Cüneyt Ali Horozal)
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