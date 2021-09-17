Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı

İstanbul Sarıyer’de bir hayvan oteline bırakılan 'Puffy' isimli küçük köpeğin, büyük bir köpeğin saldırısı sonucu ölmesi savcılığa taşındı. Küçük köpeğin sahibi Naz Özışıkçılar olaya ilişkin çalışanların ihmali olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

NTV 17.09.2021 - 10:20 | Son Güncelleme : 17.09.2021 - 10:27

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