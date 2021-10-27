Korku filmi gibi: Ardahan’da karga istilası

Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock’un ‘Kuşlar’ isimli gerilim filmi, Ardahan’da gerçek oldu. Filmin çekiminin yapıldığı Bodega kasabası gibi Ardahan da kargaların istilasına uğradı. Vatandaşlar, binlerce karganın çatıların üzerini simsiyah bir örtü gibi kaplamasından tedirgin... Biyolog ve Çevre Mühendisi Kemal Kayatürk’e göre, karga istilasının nedeni kuraklık ve inşaat çalışmaları... Kayatürk ‘‘Yok edilen her ağaç, yok edilen onlarca karga demektir. Şehir etrafında yuvalanacak yer bulamayan kargalar, mecburen çatılara yuvalanıyor’’ dedi.
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