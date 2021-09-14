Korsan otoparkçı suçüstü yakalandı

İstanbul Bakırköy'de korsan otoparkçılık yapan şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı. Ayrıca kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan binanın arsasını korsan otoparka çeviren fırın işletmecisi E.İ.’ye de cezai işlem uygulandı.
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NTV 14.09.2021 - 12:40| Son Güncelleme : 14.09.2021 - 12:57
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