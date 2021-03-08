Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attı

Bilecik'te bir kişi kucağında çocuğu bulunan kadına taksiye binmeye çalıştığı sırada yumruk attı. 8 Mart Kadınlar Günü'nde yaşanan olaya tanık olanlar ise hemen polisi aradı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

DHA 08.03.2021 - 19:00 | Son Güncelleme : 08.03.2021 - 19:11

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