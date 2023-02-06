Küçük Zehra enkaz altından kurtarıldı (NTV muhabirleri deprem bölgesinde)
Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından Zehra isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. NTV ekibinden Özden Erkuş o anları, canlı yayında aktardı.
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