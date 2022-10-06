Lise öğrencisi köpeklerin saldırısından okul çantasıyla kurtuldu
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 16 yaşındaki Rojda Polat, okula giderken etrafını bir anda 10-15 tane köpek çevirdi. Köpeklerin üzerine çantasını atarak saldırıdan kurtulan Polat ‘‘Çok korktum çünkü bir tanesi kolumu ısıracaktı. Civarda başıboş bir sürü köpek var. Daha önce de kuzenime saldırmışlardı’’ dedi.
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