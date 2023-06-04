Lunaparkta hareket halindeki gondola binmeye çalışırken düştü
Erzurum’da meydana gelen gondol kazasında, bir kişi dengesini kaybederek boşluğa düştü. Yapılan müdahale sonrası genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme yapan polis, lunaparkta kazanın meydana geldi alanda inceleme yaparak yetkililerin ifadesini aldı.
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