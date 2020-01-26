Malatya'da deprem anında doğum yaptıran doktor NTV'de
Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde ölümsüzleştirilmek istenen anlar depremle birleşti. Deprem başladıktan sonra ne kamerayı tutan kişi ne de sağlık çalışanları bir an olsun soğukkanlılıklarını bozmadılar. NTV WhatsApp haber hattına gelen görüntüler Malatya'daki özel bir hastanenin doğumhanesinde kaydedildi. Op. Dr. Miray Sekkin Eser NTV'de o anları anlattı. NTV WhatsApp Haber Hattı : 0532 306 30 30
NTV Haber 26.01.2020 - 16:25| Son Güncelleme : 26.01.2020 - 16:42
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