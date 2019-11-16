Malatya'da özel hastanede ihmal iddiası: Beline 13 vida takıldı

Malatya'da belinden rahatsızlanan Gülten Yıldırım, özel bir hastaneye gitti; bel fıtığı ameliyatı oldu. Ağrıları geçmeyince bu kez devlet hastanesine giden kadın, bilgisi dışında omurgasIna 13 vida takıldığını öğrendi. Vidalar, ameliyatın yanlış yapıldığı gerekçesiyle çıkarıldı. Gülten Yıldırım ameliyatı yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

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