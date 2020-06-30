Marmara'da deprem riski arttı mı? (Prof. Dr. Şükrü Ersoy NTV'de yanıtladı)

Türkiye 2020 yılında hem doğuda hem de batıda art arda onlarca depremle sarsıldı. Orta şiddetteki depremler sürüyor. 5,2 büyüklüğündeki son deprem Marmaris'te gerçekleşti. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, hem son depremler hem de olası Marmara depremine dair önemli açıklamalar yaptı. (Haber: Ahmet Örsoğlu Kamera: Cahit Kazan, NTV Haber)
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NTV 30.06.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 30.06.2020 - 12:25
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