Metrobüste maske uyarısı yaptı, gözünü kaybetti

İstanbul’da metrobüste maske takması için uyardığı genç tarafından yumruklanarak dövülen güvenlik görevlisi Şükrü Turan, gözünü kaybetti. Kırılan gözlük camının batmasıyla gözünden olan Turan ‘‘3 kez ameliyat oldum ama gözüm görme yetisini kaybetti. Kamu bankasındaki işimden de oldum. O insanın cezasını çekmesini istiyorum, şikayetçi oldum’’ dedi. Şüpheli Ömer Senem, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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ntv.com.tr 20.09.2021 - 12:57| Son Güncelleme : 20.09.2021 - 13:08
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