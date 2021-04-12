Metroda fasulye ayıkladı: ‘‘Onlara da pişirebilirim’’

İstanbul’da yaşayan Hafize Akdağ’ın, metroda taze fasulye ayıkladığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Videonun pekçok kullanıcı tarafından paylaşılması üzerine Akdağ’ın kızı, annesiyle bir video çekti. Yolun bir saat sürdüğünü ve bu zamanı değerlendirmek istediğini anlatan Hafize Akdağ, güzel yorum yapanlar için de fasulye pişirebileceğini söyledi.

ntv.com.tr 12.04.2021 - 10:33 | Son Güncelleme : 12.04.2021 - 11:10

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