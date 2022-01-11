Milli futbolcuya veda: Giydiği formalarla uğurlandı
Türk sporu Ankara’dan gelen acı bir haberle sarsıldı. İttifak Holding Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. 27 yaşındaki milli futbolcu, için Ankara’da cenaze töreni yapıldı. Ayrıntılar NTV muhabiri Gökhan Gerçek anlattı.
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