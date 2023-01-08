Milli Savunma Bakanlığı Sarıkamış şehitlerini özel bir videoyla andı
Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı dolayısıyla hazırladığı özel bir video ile şehitleri andı. MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Mehmetçiğin Sarıkamış'taki karla kaplı Allahuekber Dağları'ndaki görüntüleri yer aldı ve videonun sonunda, ''Allahuekber Dağları'nda vatan için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadeleri kullanıldı.
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