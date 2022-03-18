Mustafa Kemal savaşın seyrini değiştirdi

Çanakkale'de tarihin akışı bir köstekli saatle değişti. Cephede Mustafa Kemal'in göğsüne şarapnel parçası isabet etti. Büyük bir şans eseri şarapnelin geldiği yerde, köstekli saat vardı. Savaşın kaderinin değiştiği o anı, tarihçiler olayın yaşandığı yerde konuştu. (Haber: Korhan Varol, Kamera: Burak Sevinç)
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