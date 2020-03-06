NTV ekibinin ateşkes bölgesi izlenimleri (M4 karayolu boyunca çoğu yerleşim alanı terk edilmiş durumda)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Moskova ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere başta İdlib olmak üzere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İdlibdeki ateşkesin birkaç alanda önemli kazanımlar getirdiğine işaret eden Erdoğan, Ateşkes, ülkemizin sınırlarını rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getiriyor ifadesini kullandı. NTV ekibinden Merih Ak, ateşkesin ilk gününde canlı yayında Ilgaz Gürsoyun sorularını yanıtladı. Ağır bombardımanın ardından bölgedeki durumu ve izlenimlerini aktardı.
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06.03.2020 - 16:12| Son Güncelleme : 06.03.2020 - 17:09
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