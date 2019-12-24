NTV'ye iki ödül birden (Çarşı Pazar Ekonomi ve Ayrıcalıklı Rotalar ödül aldı)

NTV, Motif Vakfı ve Motif Dergisi'nin düzenlediği gecede iki dalda ödüle layık görüldü. NTV Spikeri Berfu Güven Çarşı Pazar Ekonomi programı ile ödül aldı. Saffet Emre Tonguç ise Ayrıcalıklı Rotalar programı da ödüle layık görüldü. İşte ödül töreninden görüntüler...

Çarşı Pazar Ekonomi NTV'de

Ayrıcalıklı Rotalar NTV'de

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