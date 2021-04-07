Oğlunun bozulan aracını böyle çekti: ‘‘Arabada şoför yok’’
Bursa'da arızalanan aracı şoförsüz şekilde çekerek trafiği tehlikeye atan sürücüye bin 483 TL ceza kesildi. İnegöl ilçesinde yaşayan B.D.’nin çektiği aracın oğluna ait olduğu ve arızalandığı için tamirciye götürdüğü ortaya çıktı. Bir halatla öndeki otomobile bağlanan araç, yoğun trafikte sağa sola savrularak kilometrelerce götürüldü. Bir başka şoförün kaydettiği görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine baba B.D.'ye ulaşılarak ceza kesildi.
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ntv.com.tr 07.04.2021 - 10:28| Son Güncelleme : 07.04.2021 - 11:12
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