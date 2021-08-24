Okullarda salgın önlemleri

Yeni eğİtim öğretim yılına kısa bir süre kala okullarda alınacak virüs önlemleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber, 81 ile gönderildi. Rehberde, öğretmen ve okul çalışanlarının yanısıra, velilere de tam doz aşı önerilmesi dikkat çekiyor.
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NTV 24.08.2021 - 17:29| Son Güncelleme : 24.08.2021 - 17:35
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