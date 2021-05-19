Okullarını hiç göremeyen üniversiteliler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı öğrenciler için zorlu bir maraton... Girdikleri iki oturumdaki ruh halleri, sağlık durumları bile, geleceklerini değiştirebiliyor. Salgın sürecinde sınava girenler için ise sonuç daha farklı... Okullarına, kayıt dışında hiç uğramadı, arkadaşlarını hiç tanıyamadılar. Geçen yıl meslek yüksek okullarını kazanan öğrenciler ise okuldan heveslerini alamadan bir ay sonra mezun olacaklar. Öğrenciler tecrübelerini NTV Ekibinden Pınar İlik Üçer'e anlattı.

NTV 19.05.2021 - 09:24 | Son Güncelleme : 19.05.2021 - 09:35

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