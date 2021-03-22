Otel ve restoranlarda su yönetimi nasıl olmalı?

Hizmet sektörü denince akla oteller, restoranlar, perakende geliyor. Bu sektörler suyun da en çok tüketildiği alanlar. Doğru planlama ve projelerle buralarda su tüketimini azaltmak ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak mümkün... Doğuş Yeme İçme Turizm ve Perakende Grup CEO'su Eryiğit Umur, Doğuş grubundaki çalışmalardan yola çıkarak bunun nasıl başarılabileceğini anlattı.

NTV 22.03.2021 - 12:57 | Son Güncelleme : 22.03.2021 - 13:11

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