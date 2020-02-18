Otobanda tehlikeli yarış

Bursa'da otobanda yarış yapan 4 motosikletli büyük tehlikeye neden oldu. Yoldaki diğer sürücülere rağmen tehlikeli hareketler yapan 4 kişi, motosikletlerini üstlerine yatarak sürdü. Kask ve diğer güvenlik ekipmanlarını da takmadıkları görülen motosikletliler hem kendi canlarını tehlikeye attı hem de yoldaki diğer sürücüleri tedirgin etti.

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