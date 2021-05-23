Otobüs beklerken kurşunların hedefi oldu

İstanbul Okmeydanı’nda hastaneden çıkan 61 yaşındaki Metin Atay, durakta otobüs beklerken husumetlisinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Atay, hastanede hayatını kaybetti. Saldırı sırasında durakta olan diğer yolcular nereye saklanacağını şaşırdı. Can havliyle durağın arkasına kaçan Metin Atay’a ilk müdahaleyi, hastane çevresindeki eczane çalışanları yaptı. Yerde yatarken ‘‘Ölüyorum, taksi çağırın, ambulans çağırın’’ diyen yaşlı adam kurtarılamadı. Polis, 20 yaşındaki saldırgan Ramazan Ç.’yi kısa sürede yakalarken Metin Atay’ın da kasten yaralama suçundan kaydı olduğu tespit edildi.
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ntv.com.tr 23.05.2021 - 12:14| Son Güncelleme : 23.05.2021 - 12:33
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