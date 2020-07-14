Otomobiliyle çarptığı serçeyi hayata döndürdü

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobiline çarpan serçeyi gören sürücü, yaralı kuşu suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Sürücünün durup yerdeki kuşu alması güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken suni teneffüs anları da cep telefonuyla kaydedildi. Kuşu hayata döndüren demirci ustası Hasan Bodur 'Daha öncede izlediğim bir videodan esinlenerek suni teneffüsü uygulayayım dedim. Gerçekten kuşu doğaya tekrar kazandırdık. Yani bu mutluluk anlatılmaz. Gerçekten inanılmaz bir olay yaşadım' dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 14.07.2020 - 17:32| Son Güncelleme : 14.07.2020 - 18:00
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.