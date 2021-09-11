Otomobille kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Mersin'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise, kaza sırasında manevra yaparak karşı yönden gelen bir başka araca çarpmaktan son anda kurtuldu.

NTV 11.09.2021 - 17:03 | Son Güncelleme : 11.09.2021 - 17:15

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