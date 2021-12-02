Oyuncak tabancalı soygun girişimi: Hırsızı sakarlıkları yakalattı

Rusya’da oyuncak tabancayla soyguna kalkışan hırsızı sakarlıkları yakalattı. Defalarca üstüne zıpladığı tezgahı deviren, kasiyerin plastik sandalyeli ve şişeli saldırısına uğrayan hırsız, paraları almaya çalışırken kasayı da devirdi. Kaçmaya çalışırken tezgahın üstüne düşüp iyice yorgun düşen hırsız, kapıda kendisini bekleyen polislere kıskıvrak yakalandı.
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