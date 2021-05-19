Özgürlük mücadelesinin ilk kurşunu

İzmir’in 15 Mayıs 1919’da Yunan güçleri tarafından işgali Anadolu’da Milli Mücadele’nin başlamasında çok önemli bir rol oynadı. Gazeteci Hasan Tahsin’in Yunan ordusuna özgürlük mücadelesinin ilk kurşununu atması, Anadolu harekatı için temel sembollerden biri haline geldi. İşte İzmir’deki Yunan işgali ve düşman kentten atılana kadar yaşananlar... (Haber:Merih Ak Kameraman:Burak Uygun)

NTV 19.05.2021 - 11:01 | Son Güncelleme : 19.05.2021 - 16:21

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