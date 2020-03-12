Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın ön raporu: Yıldırım, pilotların stresini artırdı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta 3 kişinin öldüğü 180 kişinin de yaralandığı uçak kazası ile ilgili ön rapor savcılığa ulaştı. Raporda, pilotların inmeden önce uçağa isabet eden yıldırım nedeniyle strese girdikleri vurgulandı.
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NTV 12.03.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 12.03.2020 - 11:22
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