Polisten kaçarken piste inen uçağın önüne çıktılar
Adana’da polis kontrolü sırasında durdurulan bir TIR’da Afganistan uyruklu 72 kişi yakalandı. Bu sırada 5 Afgan, Adana Havalimanı’nın duvarından atlayarak piste girdi. Uçağın pilotu önüne çıkan grubu fark ederek uçağı durdurdu. Havalimanı güvenliği, polis ve Afganlar arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Gruptaki diğer 67 kişi ise sınırdışı edilecek.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.