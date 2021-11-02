Polisten kaçarken piste inen uçağın önüne çıktılar

Adana’da polis kontrolü sırasında durdurulan bir TIR’da Afganistan uyruklu 72 kişi yakalandı. Bu sırada 5 Afgan, Adana Havalimanı’nın duvarından atlayarak piste girdi. Uçağın pilotu önüne çıkan grubu fark ederek uçağı durdurdu. Havalimanı güvenliği, polis ve Afganlar arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Gruptaki diğer 67 kişi ise sınırdışı edilecek.

Haberler - ntv.com.tr 02.11.2021 - 15:31 | Son Güncelleme : 02.11.2021 - 15:40

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