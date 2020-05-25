Polisten sert müdahaleye soruşturma

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polise mukavemette bulunan iki kişi gözaltına alındı. Müdahale sırasında aşırı güç kullandıkları gerekçesiyle haklarında şikayet bulunan polisler görevden el çektirildi, soruşturma başlatıldı.
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NTV Haber - DHA 25.05.2020 - 14:48| Son Güncelleme : 25.05.2020 - 15:20
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